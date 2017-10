Zeichne deinen Helden

Schöneberg.

In einem viertägigen Ferienworkshop in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren lernen, wie man verschiedene Typen – Helden, Bösewichte und andere – erfinden und in unterschiedlichen Posen zeichnen kann. Mit seiner Lieblingsfigur kann jeder Teilnehmer dann sein eigenes Comic zeichnen und am Ende das fertige Heft nach Haus mitnehmen. Anmeldung für „Meine Skizze – Mein Comic“ vom 23. bis 26. Oktober jeweils von 10 bis 13 Uhr unter902 77 45 74 oder stabi-ks@ba-ts.berlin.de . Das Angebot wurde durch eine Kooperation mit dem Deutschen Comicverein ermöglicht.