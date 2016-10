Familienkonzerte Musik ohne Worte

Berlin: Pestalozzi-Fröbel-Hauses |

Am Samstag den 5. November 2016

Jeweils um 15 und 16 Uhr in der Aula im Pestalozzi Froebel Haus,

Karl-Schrader-Straße 7-8, Haus 1 in Schöneberg

Jazz Musiker aus Polen (Miłosz Gawryłkiewicz - Trompete, Piotr Mania - Klavier) und Deutschland (Meinrad Kneer - Kontrabass) musizieren gemeinsam mit Großeltern, Eltern und ihren 2-5 Jährigen Kindern. Alle sind herzlich eingeladen!



Karten gibt es im Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmärkische Straße Restkarten am Konzert vor Ort. Erwachsener: 5 Euro, Kinder: 3 Euro

Von der dezentralen Kulturarbeit gefördertes Projekt.