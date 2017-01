Berlin: Stadtteilzentrum Siemensstadt |

Siemensstadt.

Einen Malkurs für Anfänger bietet die Volkshochschule Spandau ab dem 10. Februar im Stadtteilzentrum Siemensstadt an. Gearbeitet wird mit Pinsel, Spachtel, Fingern, Gouache, Kreide und Kohlestiften. So können die Teilnehmer ihre eigenen Bildwelten entdecken und gestalten, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich der freien Malerei schrittweise nähern. Das gesamte Material wird gestellt und kostet pro Termin drei Euro. Der Kurs geht über acht Termine und kostet 77,60 Euro, ermäßigt 40,80 Euro. Die Zeiten sind freitags von 16 bis 19 Uhr im Stadtteilzentrum an der Wattstraße 13. Leiterin ist die Bildende Künstlerin Susanne Pohlmann. Anmeldung unter

93 62 23 80, Kursnummer: Sp2.225F.