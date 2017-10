Intersport

Berlin: Hallen am Borsigturm | Intersport in den Hallen am Borsigturm, Am Borsigturm 2, 13507 Berlin, Mo-Sa 10-20 Uhr



Das neu entwickelte Shop-Konzept integriert ab sofort digitale Elemente. Displays, Touchscreens, digitale Umkleidekabinen und der Einsatz von Virtual Reality-Technik, Hologrammen und Magic Mirrors sollen für neue Einkaufserlebnisse sorgen.



Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

Gefällt mir