Tempelhof.

Das Bezirksamt teilt mit, dass das Bürgeramt Tempelhof im Rathaus am Tempelhofer Damm 165 am 21. Juli „aufgrund einer internen Fortbildungsmaßnahme“ ganztägig geschlossen bleibt. Auch telefonische Anfragen an einzelne Mitarbeiter sind nicht möglich und Dokumente können an diesem Tag nicht abgeholt werden.