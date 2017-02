Waidmannslust.

„Rock my Soul“ lautet das Motto eines Liederabends zum Mitsingen am 26. Februar um 17 Uhr im Pfarrhaus der Königin-Luise-Kirche in der Bondickstraße 76. Angeleitet von der Gruppe „Balgerei & Saitengriff und Freunde“ geht’s ans Singen von Gospels, Spirituals und anderen Songs, Texte gibt es vor Ort. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.