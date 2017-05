Wilmersdorf.

Wo früher nur Beton war, stehen jetzt Holzspielgeräte inmitten von Grünstreifen. Am 25. April nahmen die 480 Schüler der Katharina-Heinroth-Grundschule in der Münsterschen Straße 15-17 ihren für 300.000 Euro neu gestalteten Schulhof in Besitz. Zusammen mit „Grün macht Schule“ hatten die Kinder eigene Ideen entwickelt wie eine Reifenschaukel.