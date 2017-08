Berlin: Thermexx-Berlin, Thomas Schmidt |Das Unternehmen von Thomas Schmidt bietet Lösungen für die ökologische und chemiefreie Unkrautbehandlung an. Flechten, Moose, Wildkraut, Grünbelag und Pilze werden nachhaltig zerstört, ohne giftige Zusatzstoffe.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.