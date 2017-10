Gastfamilien ab sofort gesucht

Dahlem.

Die Freie Universität (FU) Berlin sucht ab sofort Gastfamilien für Studierende aus den USA und anderen Ländern, die am 4. März 2018 nach Berlin kommen. Sie sollen die ersten vier Wochen in einer deutschsprachigen Familie verbringen, um den Alltag in Deutschland kennenzulernen. Dabei sollten die Studierenden nicht länger als 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum FU-Campus unterwegs sein. Eine Aufwandsentschädigung ist vorgesehen. Interessierte Familen erhalten mehr Infos per Mail an bcgs@fu-berlin.de