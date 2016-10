Dritter Poetry Slam in Adlershof

Berlin: Theater Adlershof |

Der dritte Poetry Slam findet am 2. November im Theater Adlershof, Moriz-Seeler-Straße 1, statt. Poetry Slam, ein moderner Dichterwettstreit, hat denkbar einfache Regeln: nur selbstgeschriebene Texte, fünf Minuten Zeit, keine Kostüme, keine Requisiten. Erlaubt ist, was Spaß macht. Schauspiel, Performance, Lesung, freier Vortrag, Comedy, Pop. In Adlershof lädt Felix Römer die besten deutschen Slam-Poeten zum Wettstreit auf der Bühne ein. Am Ende bestimmt der Beifall der Fans im Publikum, wer gewinnt. Los geht es 20 Uhr, Theaterlounge und Bar sind ab 19 Uhr geöffnet. Anmeldung für Slam-Poeten unter poetryslam@theater-adlershof.de