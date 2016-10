ABC beendet Talfahrt

Adlershof. Der ABC hat in der Landesliga erstmals nach vier Niederlagen wieder einen Sieg errungen. Mit 4:0 gewann Adlershof am vorigen Sonnabend gegen Concordia Britz. Raß (per Strafstoß), Mlynikowski, Kanow und Wagener trafen.



Nun pausiert die Liga, das nächste ABC-Spiel steigt erst am 5. November. Dann empfangen die Adlershofer am Lohnauer Steig den SCC.

