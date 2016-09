ABC blamiert sich

Adlershof. Die Adlershofer haben in der Landesliga beim zuvor noch punktlosen Schlusslicht SW Spandau eine peinliche 2:3-Schlappe kassiert. Dabei verspielte der ABC eine 2:1-Führung (Raß und Rust trafen). Am Sonnabend (14 Uhr)

brennen die Adlershofer auf Wiedergutmachung. Dann empfangen sie am Lohnauser Steig die Reserve von Stern 1900.



LM

