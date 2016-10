ABC gut, Spandau 06 besser

Adlershof. In einer hochklassigen Landesliga- Partie hielt sich der Adlershofer BC gut bei Titelaspirant Spandau 06. Zur Pause stand es noch 0:0, erst in der zweiten Hälfte musste sich ABC den Spandauern mit 1:3 geschlagen geben. Der Adlershofer BC empfängt am Sonntag (Lohnauer Steig, 15 Uhr) Concordia Britz.



