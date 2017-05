ABC kassiert bittere Niederlage

Adlershof. Der ABC hat am vergangenen Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Neukölln eine 1:2-Pleite kassiert. Sahin brachte die Gäste in Führung (19.), ehe Konienczny ausglich (36.). Schließlich erzielte erneut Sahin den Siegtreffer für die Neuköllner.



Die Adlershofer müssen Sonntag in Johannisthal nun punkten. AK

