ABC landet wichtigen Dreier

Adlershof. Dem Landesligisten ist am vorigen Sonnabend ein wichtiger Sieg gelungen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann der ABC gegen Johannisthal mit 3:0 und machte damit einen Schritt weg von den Abstiegsplätzen. Mlynikowski (2) und Kuhn trafen.



Am Sonntag tritt der ABC beim TSV Mariendorf an. Das Spiel wird um 14.30 Uhr im Volkspark Mariendorf angepfiffen.

