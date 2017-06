Showdown in Adlershof

Adlershof. Die Elf von Trainer René Kanow hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Zu einem Showdown kommt es am Sonntag, wenn der SC Gatow zum letzten Spieltag am Lohnauer Steig gastiert (15.15 Uhr). Mit einem Sieg hätte der ABC den Landesliga-Klassenerhalt definitiv gesichert, schon ein Remis könnte das Team auf einen Abstiegsplatz rutschen lassen.

