Verdient verloren

Adlershof. Aus der erhofften Überraschung wurde nichts. Statt dem Staffelfavoriten Sparta Lichtenberg am vergangenen Sonnabend ein Bein zu stellen, brach der ABC in der Schlussphase noch ein und verlor 0:3. „Keine Frage, der Sparta-Sieg war schon verdient“, so ABC-Coach René Kanow. Am Sonntag (11.15 Uhr) steht der ABC in der Pflicht. Die Kanow-Elf tritt beim noch punktlosen Aufsteiger SW Spandau an.



