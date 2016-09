Berlin: Stadtplatz am Mühlengrund |

Hohenschönhausen.

Anwohner befürchten, dass bei den Abbrucharbeiten der ehemaligen Kaufhalle am Mühlengrund eine neue Müllhalde entsteht, so die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Darum hat diese jetzt das Umweltamt aufgefordert, die Arbeiten regelmäßig zu kontrollieren. „Wir wünschen uns einen gepflegten Standort, der keine Gefährdung ermöglicht“, sagt Gregor Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der CDU Lichtenberg.