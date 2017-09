Dynamo mit souveränem Sieg

Alt-Hohenschönhausen. Die Mannschaft von Trainer René Rydlewicz hat am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Budissa Bautzen einen souveränen 5:0 (2:0)-Sieg eingefahren. Mann des Abends war dabei zweifelsohne Stoßstürmer Dadashov, der drei Treffer erzielte sowie ein Tor vorbereitete. Neben Dadashov trafen Steinborn und Breitfeld. Rydlewicz war hinterher freilich gut gelaunt und sparte nicht mit Lob für seine Mannschaft: „Im Training bieten sich derzeit alle Spieler mit großem Engagement an, alle hätten es verdient zu spielen.“



Im nächsten Spiel gastieren die Weinroten am Freitagabend beim VfB Auerbach (19 Uhr).

