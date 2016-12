Alt-Treptow.

Vergeblich hält der Graureiher im Treptower Park nach Nahrung Ausschau. Die Wasserbecken im Rosengarten mit ihren Goldfischen sind längst in den Winterschlaf versetzt und leer. Allerdings sind die Schreitvögel bei der Nahrungssuche nicht unbedingt auf flaches Wasser angewiesen. An Land erbeuten sie gelegentlich auch Ratten und Mäuse, die in einem Stück in den großen Schnabel wandern.