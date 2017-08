„Hardliner“ auf der Parkbühne

Berlin: Biesdorfer Parkbühne |

Biesdorf.

Unter dem Titel „Hardliner“ treten Bands und Solisten am 1. und 2. September auf der Biesdorfer Parkbühne bei einem Rockspektakel auf. Den Freitagabend bestreiten ab 18 Uhr „The Double Vision“, „Kollophon“ und „Birth Control“. Am Sonnabend rocken ab 17.30 Uhr unter anderem „Led Zeppelin Revival Myst“, „The Almost Three“ und „The Fresh Fighters“ die Bühne. Das Ticket kostet pro Tag 22, für beide Tage nur 33 Euro. Onlinebuchungen sind bis 27. August auf www.biesdorfer-parkbuehne.de möglich.