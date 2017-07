Die besten Tipps für Ihre erste Myanmar Reise

Seit Kurzem ist Myanmar (ehemals Burma) für Touristen problemlos zugänglich. Dieses Land verspricht wunderschöne, unberührte Landschaften, eindrucksvolle Tempelanlagen und authentische kulturelle Erlebnis und Begegnungen.Wir haben für Sie einige praktische Hinweise, Empfehlungen und Geheimtipps für Ihre Reise in das goldene Land zusammengefasst, um das vielfältige Land, die faszinierende Kultur zu erleben.Sie sollten jedenfalls nicht nur Kulturdenkmäler, strahlend goldenen Paläste und Pagoden besuchen. Lassen sie sich Zeit für den Austausch mit lokalen Bewohnern ein. Entdecken Sie entzückende Fischerdörfer und stürzen Sie sich in das aufregende Getümmel bunter Märkte.Unsere Reisetipps für einen ersten Besuch:Yangon: Ankunft im Herzen einer britischen KolonieInle See: Schwimmende Gärten und FischerdörferVon Mandalay nach Bagan: Eine Flussfahrt über den IrrawaddyGeheimnisse der burmesischen KücheLoi Krathong: Das Festival der schwimmenden Laternen