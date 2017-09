Keine Apfelernte am Köppchensee

Blankenfelde.

Die diesjährige Apfelernte der Bezirksgruppe Pankow des Nabu auf der Apfelplantage am Köppchensee muss ausfallen. Sie war für den 30. September geplant. Aufgrund von Frostschäden tragen die Bäume in diesem Jahr kaum Früchte, sodass sich die Ernte nicht lohnen würde. Trotzdem findet an diesem Tag ein Arbeitseinsatz von 9 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt für Helfer ist am Bauwagen an der Ecke Schildower Weg und Mauerweg. Dieser ist zu Fuß ab der Haltestelle „Lübarser Weg“ der Buslinie 107 zu erreichen. Wer mitmachen will, kommt mit festem Schuhwerk und passender Arbeitskleidung. Werkzeug wird vom Nabu gestellt. Ansprechpartnerin ist Katrin Koch. Weitere Informationen unter

98 60 83 70.