Zwei Baustellen auf der U7

Berlin: U-Bahnhofs Parchimer Allee |

Neukölln.

Auf der U-Bahnlinie U7 gibt es gleich zwei Baustellen. In Richtung Spandau hält die U-Bahn nicht in der Blissestraße. Die Bauarbeiten dauern bis zum 27. Oktober. Dagegen dauert die zweite Baustelle etwas länger. Bis zum 6. April 2018 halten Züge in Richtung Rudow nicht am Bahnhof Parchimer Allee. Die BVG rät den Fahrgästen, den Bus M46 zu nutzen. Fahrgäste können auch bis Britz-Süd fahren und dann eine Station zurückfahren. Bis April 2018 soll an der Parchimer Allee ein Fahrstuhl eingebaut werden.