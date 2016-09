Buch.

Einen Arbeitseinsatz im Schlosspark organisieren der Bucher Bürgerverein und die Volkssolidarität für den 11. Oktober. Helfende Hände sind gern gesehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rosenbeet in der Nähe des Eingangs zum Schlosspark in der Straße Alt-Buch. Geplant ist, die Grünanlage wieder auf Vordermann zu bringen, Laub zu harken und Unrat zu beseitigen.