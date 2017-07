Noch gibt es einige freie Plätze

Buch.

Eine Reise in das Ferienheim „Wrzos“ in Lukecin (Polen) organisieren Ehrenamtliche von der Sondersozialkommission „AG Reisen Buch“ für Senioren aus Buch und Umgebung. Die Reise findet vom 25. August bis zum 8. September statt. „Unser Ziel ist es, etwas gegen die Vereinsamung von Menschen im Alter zu unternehmen“, sagt Doris Steinke. „Wir werden dabei vom Sozialamt unterstützt.“ Noch gibt es freie Plätze für die nächste Fahrt. Wer mehr wissen oder sich gleich anmelden möchte, erfährt Näheres donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Club „Der Alte“ in der Wiltbergstraße 27 direkt am S-Bahnhof Buch. Weitere Informationen gibt es auch werktags ab 19 Uhr bei Doris Steinke unter

94 11 30 37 sowie bei Rita Kreißig unter

949 63 37.