Rund um den Dorfteich: In Alt-Buckow wird gefeiert

Buckow. Den Sommer im Grünen begrüßen: Das 20. Alt-Buckower Dorfteichfest bietet am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juni, viel Unterhaltung und Entspannung für die ganze Familie.

Gastgeberin ist die Arbeitsgemeinschaft „Das sympathische Buckow“. Im historischen Dorfkern und im Hofgarten der Freizeitstätte Alt-Buckow 16-18 ist einiges los. Es gibt zahlreiche Stände, eine Bühne und ausreichend Sitzgelegenheiten unter Sonnenschirmen.Ein Non-Stop-Bühnenprogramm sorgt für Stimmung. Höhepunkte werden die Auftritte des stimmgewaltigen „Shanty-Chor Berlin“ und der „Mühlbichler Musikanten“ aus Tirol sein. Auf der Wiese am Dorfteich werden Attraktionen für Kinder geboten. Dort stellen sich auch gemeinnützige Organisationen vor.Geöffnet ist das Fest am Samstag, 11 bis 21 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Infos gibt es auf www.dorfteichfest.de