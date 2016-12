Tempo 30 vor Kita gefordert

Berlin: Kiddies International |

Dahlem.

Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung fordert Tempo 30 vor der Kita „Kiddies International“ an der Clayallee. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll von 7 bis 18 Uhr gelten. „Im Bereich der Kita queren regelmäßig Kinder die vielbefahrene Clayallee, die zweispurig in beiden Richtungen verläuft. Parallel parkende Autos machen die Sicht auf die Kinder, die die Straße überqueren müssen, schier unmöglich“, begründet die Fraktion den Antrag und fordert das Bezirksamt auf, sich für das Tempolimit einzusetzen. Der Antrag wurde in den Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Bürgerdienste überwiesen.