Mehr Zeit für die Vermittlung: Tierheim schränkt Öffnungszeiten ein

Falkenberg. Das Tierheim Berlin hat seine Öffnungszeiten geändert. Montags und dienstags sowie an den Feiertagen bleibt Europas größtes Tierasyl von nun an geschlossen.

Nach Wochenenden sind viele Tiere gestresst

Infos gibt es unter www.tierheim-berlin.de

Um mehr Zeit und Ruhe für die Vermittlung seiner vielen Bewohner zu haben, seien die eingeschränkten Öffnungszeiten notwendig, informiert der Tierschutzverein für Berlin und Umgebung (TVB), der die Einrichtung am Hausvaterweg 39 betreibt. Besucher empfängt die Stadt der Tiere seit dem 1. August nur noch mittwochs bis sonntags von 13 bis 16 Uhr. „Durch die Konzentration auf die Kernzeit verbessern wir die Beratung unserer Besucher“, sagt Ines Krüger, erste Vorsitzende des Vereins. Interessenten, die ein neues Familienmitglied suchen, könnten sicher sein, dass sich die Tierpfleger ihnen in dieser Zeit ungestört widmen und alle Fragen beantworten können. „Da die Pfleger nun vormittags mehr Zeit für ihre Schützlinge haben, können sie sich intensiver mit ihnen beschäftigen. So lernen sie die Tiere besser kennen, was wiederum eine Vermittlung in passende Familien erleichtert.“An den beiden Schließtagen will sich das Team nun noch individueller um mehr als 1400 Hunde, Katzen, Vögel, Nager und Reptilien kümmern, die am Hausvaterweg 39 wohnen. „Nach den Wochenenden, an denen häufig sehr viele Besucher kommen, sind längere Ruhephasen für viele Tiere enorm wichtig“, erläutert Tierheimleiter Michael Abel. „Trotz aller Bemühungen bedeutet der Aufenthalt im Tierheim für viele unserer Schutzbefohlenen großen Stress.“ Das betreffe insbesondere nachtaktive- und Kleintiere, aber auch ältere oder besonders nervöse.Der TVB finanziert sich ausschließlich durch Spenden, Nachlässe und Mitgliedsbeiträge. Am Falkenberger Hausvaterweg betreibt der Verein das größte und modernste Tierheim Europas. Auf einer Fläche von mehr als 16 Hektar versorgt ein Team von rund 75 Mitarbeitern Jahr für Jahr fast 10.000 Tiere.