Infoveranstaltung - Schönheitsreparaturen im Mietrecht

20. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 15.02.2017Thema und ReferentDer 20. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV findet am 15.02.2017 um 19:30 Uhr im Restaurant 1860 TSV Spandau, Tanzsportzentrum, Askanierring 150, 13585 Berlin-Spandau, statt. Assessor Marcel Eupen wird zu dem Thema „Schönheitsreparaturen im Mietrecht" referieren und danach Fragen der anwesenden Verbraucherinnen und Verbraucher beantworten. Er ist beruflich seit 1988 auf dem Gebiet des Mietrechts tätig und u. a. Verfasser diverser Fachaufsätze sowie Mitherausgeber und Mitverfasser des 2010 erschienenen Fachbuches „Mietrecht in Einkaufszentren und anderen Spezialimmobilien".Gesetz und Praxis - Wer muss die Schönheitsreparaturen ausführen?Viele Mieterinnen und Mieter, aber auch viele Vermieter gehen irrtümlich davon aus, dass grundsätzlich der Mieter zur Ausführung der Schönheitsreparaturen verpflichtet sei. Zu Unrecht, denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch obliegt es dem Vermieter, die Wohnung zu renovieren. Nur wenn eine wirksame Vereinbarung im Mietvertrag getroffen wurde, ist der Mieter zum Malern und Tapezieren seiner Wohnung verpflichtet. Es hängt also im Einzelfall vom Inhalt des Mietvertrages ab; aber woran erkennt man, ob eine wirksame Übertragung auf den Mieter vorliegt? Die Informationsveranstaltung des AMV will darüber informieren und aufklären, welche Renovierungsklauseln in einem Mietvertrag wirksam sind und welche nicht.Unbedingt Mietvertrag zur Veranstaltung mitbringenAuch wenn nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz keine individuelle Beratung bei der Veranstaltung erfolgen darf, wird doch darum gebeten, den Mietvertrag mitzubringen, um anhand konkreter Beispiele die Fragen zu verschiedenen Mietvertragsklauseln allgemein behandeln zu können.E I N L A D U N G20. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 15.02.2017 - Schönheitsreparaturen im MietrechtWann: 15.02.2017, 19:30 UhrWo: Restaurant 1860 TSV-Spandau, Tanzsportzentrum, Askanierring 150, 13585 Berlin-SpandauThema: Schönheitsreparaturen im MietrechtReferent: Assessor Marcel EupenDer AMV freut sich auf zahlreiches Erscheinen interessierter Verbraucherinnen und Verbraucher!Die Teilnahme ist - wie immer - kostenlos!