Falkenhagener Feld.

Eine seit dem 26. Dezember vermisste Spandauerin ist am 30. Dezember wohlbehalten von Freunden in einer Straßenbahn in Köpenick angetroffen worden. Die 30-Jährige hatte ihre Wohnung im Falkenhagener Feld am 26. Dezember verlassen und wurde seither vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde sie nicht Opfer einer Straftat.