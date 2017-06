Im Bus durchs politische Berlin

Spandau.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner (CDU), lädt am 10. Juli zur Tagesfahrt durch das politische Berlin ein. Los geht es mit einem Bus um 10 Uhr am S-Bahnhof Spandau. Auf dem Besuchsplan steht um 11 Uhr das Bundesministerium der Verteidigung. Daran schließt sich ein Mittagessen im Hilton Hotel an. Um 14.30 Uhr wird im Auswärtigen Amt Halt gemacht. Im BERLIN Pavillon gibt es ein kleines Abendessen, bevor der Deutsche Bundestag besucht wird. Ein Blick in den Plenarsaal ist ebenso gaplent, wie der Besuch der Reichstagskuppel. Um 22 Uhr geht es dann mit dem Bus zurück nach Spandau. Die Fahrt ist kostenlos. Wer dabei sein will, meldet sich und

333 11 33 oder wahlkreis@kai-wegner.de schnellstmöglich an.