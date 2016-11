Spandau.

In den Weihnachtsferien gibt es Änderungen der Sprechzeiten im Jugendamt. Die Sprechstunden des gesamten Jugendamtes und der drei Regionalen Sozialpädagogischen Dienste werden an den Donnerstagen, 22. und 29. Dezember, jeweils von 9 bis 11 Uhr angeboten. Die Nachmittagssprechstunden entfallen an diesen Tagen. Die Sprechstunde am Dienstag, 27. Dezember, von 9 bis 12 Uhr findet wie gewohnt statt.