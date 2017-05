Das rettende Ufer in Sichtweite

Friedenau. Dritter Sieg am Stück, der Traum vom Klassenerhalt lebt weiter! Czediwoda, Brecht, Schultze und Ergün trafen beim 4:2 am vorigen Sonntag gegen Teutonia. Das nächste Spiel steigt am 11. Juni bei Eintracht Mahlsdorf II.



Anstoß am Rosenhag ist um 12.15 Uhr.

