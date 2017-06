Rabe wieder bester FSV-Schütze

Friedrichshagen. Beim 5:1-Erfolg über den VfB Hermsdorf II am letzten Sonnabend führte der scheidende „Sechser“ Thomas Rabe eine lieb gewonnene

Tradition fort. In den vergangenen vierb Spielzeiten wurde Rabe jeweils interner FSV-Torschützenkönig. So auch in der Spielzeit 2016/2017, weil „Mitbewerber“ Kevin Klinkenberg in der 84. Spielminute noch einmal quer legte, anstatt selbst abzuschließen. Teamgeist war in diesem Fall mehr wert als individueller Erfolg.

Gefällt mir