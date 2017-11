Weihnachtsbaum gesucht

Berlin: Markt Friedrichshagen |

Friedrichshagen. Für den Friedrichshagener Weihnachtsmarkt am 23. Dezember fehlt noch ein der Weihnachtsbaum.

Weil es sich eine potenzielle Spenderin dann doch noch einmal anders überlegt hat, steht Marktbetreiber Wolfgang Hirche derzeit ohne Baum da. Die Sache eilt, weil der Weihnachtsbaum spätestens am 28. November – rechtzeitig vor dem 1. Advent – auf dem Marktplatz in Friedrichshagen stehen soll. Gesucht wird ein Baum, der zehn bis zwölf Meter groß und möglichst schmal, aber gleichmäßig gewachsen ist. Angebote bitte an Marktleiter Wolfgang Hirche:

0172/309 49 77.