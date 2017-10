Gesundbrunnen.

Autor Thomas Kilian lädt am 1. November um 19 Uhr zur nächsten Veranstaltung seines philosophischen Cafés ein. Dabei geht es um die „Strukturprinzipien der Gesellschaft“ und um Themen wie Emanzipation, Ausbeutung und Vereinzelung in verschiedenen Gesellschaftstypen. Die Diskussion findet im Seminarraum der Fabrik in der Osloer Straße 12 statt.