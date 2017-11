Prinzentheater im Soldiner Kiez

Berlin: Fabrik Osloer Straße |

Gesundbrunnen.

Am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr wird die Gesprächsreihe im Soldiner Kiez fortgesetzt. Dabei wird Sozialarbeiterin und Theatermacherin Susanne Schultze-Jungheim ihr Prinzentheater vorstellen, das demnächst startet. „Das Prinzentheater will einen Theaterort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufbauen. In der angeschlossenen Prinzenakademie können sich die jungen Mimen entfalten“, lautet der Wunsch. „Talk im Kiez“ findet im Café der Fabrik Osloer Straße 12 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden geschätzt.