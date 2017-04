"Team Works! für Flüchtlinge: "Misch mit" lädt zur Aktionswoche ein

Gesubdbrunnen. Das Netzwerk "Misch mit! für Engagement und Nachbarschaft" lädt vom 24. Juni bis zum 2. Juli zu einer gemeinsamen Aktionswoche unter dem Motto „Vielfalt in der Nachbarschaft erleben“ ein.





„Misch mit!“ ist eine stadtteilübergreifende Netzwerkgruppe in Wedding, Gesundbrunnen und Moabit, die sich um die Integration von Flüchtlingen und gemeinsame Aktionen mit Nachbarn kümmert. Vom 24. Juni bis 2. Juli sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, bei denen sich Kiezinitiativen und Flüchtlingsprojekte vorstellen und ein buntes Programm organisieren. Die Aktionswoche mit dem Titel "Team Works!" will die vielen Angebote miteinander vernetzen. Zum Abschluss der Aktionswoche findet am 1. Juli das 8. Interkulturelle Fußballturnier des Vereins Narud auf der Sportanlage an der Behmstrasse 27-31 statt. Wer bei der Aktionswoche mitmachen oder beim Fußballturnier einen Infostand haben möchte, kann sich auf der "Misch-mit!"-Website bewerben. Weitere Infos auch bei der Projektleiterin von "Misch mit!", Claire Pfromm,

0176 34 48 95 06 oder E-Mail: misch-mit@web.de; Internet: www.misch-mit.net, Facebook: https://www.facebook.com/Netzwerk.Misch.mit.