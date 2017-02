Yoga für Ältere

Berlin: Nachbarschaftsetage der Fabrik |

Gesundbrunnen.

In der Nachbarschaftsetage in der Osloer Straße 12 können Ältere Kurse in Sri Sri Yoga besuchen. Bei dem ganzheitlichen Yoga-Konzept geht es um Atemtechniken, Körperübungen und Meditation. Sri Sri Yoga ist unabhängig von Alter und Fitness für alle geeignet, die lernen möchten, Stress zu reduzieren und leichter zu entspannen. Die Kurse finden immer dienstags von 14 bis 15.30 Uhr im Bewegungsraum der Nachbarschaftsetage Osloer Straße statt und kosten acht, ermäßigt sechs Euro pro Termin. Anmeldung und Fragen an die Stadtteilkoordination Gesundbrunnen unter

38 10 93 29 oder per E-Mail an stadtteilkoordination@nachbarschaftsetage.de