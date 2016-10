Grünau.

Das Grünauer Wassersportmuseum bleibt längere Zeit geschlossen. Grund ist die geplante Renovierung der Regattatribüne, in der ein Teil der Ausstellung bisher seine Heimat hatte. Da die Ausstellungsstücke in der Kassenhalle der Regattastrecke eingelagert wurden, ist auch der dort untergebrachte Ausstellungsteil nicht zugänglich. Die Wiedereröffnung des Museums soll nach Fertigstellung der Regattatribüne in drei Jahren erfolgen.