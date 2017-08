Neuer Spielplatz im Bau

Berlin: Spielplatz Dahmestraße |

Grünau.

Der Spielplatz im Uferpark Grünau an der Dahmestraße wird erneuert. Die rund 15 Jahre alten Geräte sind verschlissen und werden in diesen Tagen abgebaut. Es wird künftig unter anderem eine große Kletteranlage mit Blick auf die Dahme und einen kleinen Verkehrsgarten geben. Der Hügel wird in das neue Spielareal einbezogen. Der nächste Spielplatz befindet im Bereich Kochelsee-/Walchenseestraße. Bis Ende Oktober soll der neue Platz fertig sein. Er wird über das Spielplatzsanierungsprogramm des Senats finanziert.