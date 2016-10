Ehrenamtliche Gratulanten

Hakenfelde.

Der Gratulationsdienst Hakenfelde sucht Verstärkung für sein ehrenamtliches Team. Vornehmlich für Hakenfelde wird dringend Verstärkung benötigt. Aber auch in anderen Spandauer Ortsteilen werden ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die auf Wunsch und ausschließlich nach vorheriger Absprache die Jubilare zum 85. Geburtstag und ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr sowie Ehejubilare ab der eisernen Hochzeit besuchen und eine Urkunde sowie ein kleines Präsent überreichen. Die Ehrenamtlichen sind haftpflicht- und unfallversichert und erhalten eine geringe Aufwandsentschädigung. Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich, was zählt, ist die Bereitschaft zum sozialen Engagement und etwas Zeit. Interessenten wenden sich an

902 79 30 67.