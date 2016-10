Teutonia macht Plätze gut

Hakenfelde. Der SSC macht in der Landesliga weiter Plätze gut. Der 1:0-Erfolg gegen Aufsteiger Hellas-Nordwest am vergangenen Sonntag war

für die Elf von Matthias Wolk einschließlich der Pokalpartie gegen den SV Karow bereits der dritte Sieg in Serie. Den Treffer des Tages erzielte Jannik Stenzel (35.). In der Tabelle verbessern sich die Teutonen durch den „Dreier“ um drei Plätze auf

Rang sechs und halten Anschluss an die Spitzengruppe.



Am kommenden Wochenende steht im Berliner Pokal ein Heimspiel gegen den amtierenden Pokalsieger BFC Preussen an. Anstoß am Sonntag ist um 14 Uhr im Stadion Hakenfelde.

