Heimpremiere geglückt

Heinersdorf. Im ersten Heimspiel unter Neu-Trainer Olaf Seier konnte der Aufsteiger BSV Heinersdorf am vorigen Sonntag mit 4:3 über den TSV Mariendorf II triumphieren. Doppeltorschütze Sutorius gefiel durch schnörkellose Abschlüsse. Insgesamt waren Kondition und Kraft die ausschlaggebenden Faktoren.



Am 10. September gastiert der BSV beim Landesliga-Absteiger Friedenauer TSC. Anpfiff

ist um 14:15 Uhr an der Offenbacher Straße.



