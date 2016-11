Bauarbeiten in Böhlener Straße

Hellersdorf.

Die Böhlener Straße wird in der Zeit von Montag, 14. November, bis Montag, 5. Dezember, zwischen Eilenburger und Gohliser Straße instandgesetzt. In dieser Zeit gibt es in der Straße eine Einbahnstraßenregelung. Dadurch verkehrt die BVG-Linie N5 in der Böhlener Straße nur in Richtung Hönow. In Richtung Louis-Lewin-Straße wird die Linie N5 von Hönow über die Riesaer Straße und Louis-Lewin-Straße nach Hellersdorf umgeleitet. Autofahrer können die Baustelle über die Riesaer Straße, Louis-Lewin-Straße und die Berliner Straße umfahren.