Einbrecher festgenommen

Kaulsdorf. Die Aufmerksamkeit einer Bewohnerin hat am Dienstag, 18. Juli, einen Einbruch in ein Wohnhaus verhindert und zur Festnahme von Tatverdächtigen beigetragen. Die Bewohnerin hatte gegen 14.40 Uhr bemerkt, dass sich zwei Unbekannte auf dem Grundstück an der Giesestraße aufhielten. Als diese erkannten, dass sie beobachtet wurden, flohen sie zusammen mit einem Komplizen, der vermutlich Schmiere gestanden hatte. Zwei der verdächtigen Personen konnte die alarmierte Polizei noch in der Nähe des Hauses festnehmen. Einer davon hatte Einbruchswerkzeuge dabei. Beide Männer standen bereits auf der Fahndungsliste der Polizei wegen Einbruchsdiebstahls. Die beiden wurden der Kriminalpolizei übergeben, die weitere Ermittlung übernahm. hari

