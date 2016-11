Berlin: Galerie Grünstraße |

Köpenick.

Der Verein Collegium Artis lädt vom 11. November bis zum 23. Dezember zum Kunstmarkt in die Galerie Grünstraße ein. In dieser Zeit können Besucher Unikate für den weihnachtlichen Gabentisch oder für sich selbst erwerben, die von einem der vielen beteiligten Künstler gestaltet wurden. Geöffnet ist täglich außer montags von 13 bis 19 Uhr. Die Galerie befindet sich in der Grünstraße 22, Zugang über den Hof von der Böttcherstraße aus.