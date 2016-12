Köpenick.

Das Chorensemble Köpenick hat mit drei Weihnachtskonzerten rund 650 Euro eingenommen. In diesem Jahr sollten mit dem Geld Not leidende Kinder unterstützt werden. Deshalb hat der Chor noch kurz vor Weihnachten 300 Euro für eine Kinderweihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt Potsdam und die restlichen 350 Euro für die Tafel „Laib und Seele“ in der Hofkirche an der Köpenicker Bahnhofstraße übergeben.