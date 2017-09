Spielhalle überfallen

Kreuzberg.

Zwei Unbekannte haben am 8. September ein Spielcasino an der Kreuzbergstraße ausgeraubt. Gegen 22 Uhr sprach zunächst einer der Täter den Angestellten an und wollte Geld gewechselt haben. Als der Mitarbeiter damit beschäftigt war, lief der Räuber hinter den Tresen, bedrohte den Mann mit einer Pistole und zwang ihn, sich auf den Boden zu legen. Daraufhin kam sein Komplize hinzu und fesselte den Angestellten an den Beinen. Das Duo holte anschließend die Einnahmen aus der Kasse und brach außerdem die Spielautomaten auf, wo ihnen weiteres Geld in die Hände fiel.